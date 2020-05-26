Тренер бойца ММА Исмаилова Осия задержан по подозрению в организации убийства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Тренер бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимир Осия задержан. Об этом ТАСС сообщили близкие к ситуации источники.

"Осия был задержан", - сказал один из собеседников агентства. Другой близкий к ситуации источник сообщил ТАСС, что Осия задержан по подозрению в организации убийства.

Исмаилов под руководством Осии выиграл чемпионат России и чемпионат мира по боевому самбо. В 2012 году он стал первым чемпионом из России по смешанным единоборствам.

Осия является заслуженным тренером России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под руководством специалиста выиграла чемпионат мира.