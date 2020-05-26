Чемпион мира гимнаст Далалоян рассчитывает продолжить карьеру до Олимпиады-2024

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян планирует продолжать карьеру до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я думаю, на следующий цикл меня еще хватит, - сказал 24-летний Далалоян. - Конечно, было бы больше уверенности, если бы нынешняя Олимпиада не перенеслась на год вперед, сейчас уже возникают определенные сомнения. У меня часто стали возникать мысли, что ничто не вечно, как и страсть к спорту. Рано или поздно настанет момент, когда все закончится, и я все думаю, когда же он будет".

"Мне хотелось бы верить, что он настанет после 2024 года, чтобы еще цикл продержаться на высоком уровне. Но не так, чтобы прямо стиснув зубы, потому что это позарез нужно. Хотелось бы сохранить эту страсть", - добавил спортсмен.

Далалоян - обладатель золотых медалей в личном многоборье и на вольных упражнениях на чемпионате мира 2018 года в Дохе. На мировом первенстве - 2019 в Штутгарте гимнаст в составе сборной России завоевал золото в командном многоборье.

Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти в период с 26 июля по 11 августа.