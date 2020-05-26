Денис Маслов станет новым президентом ФК "Торпедо"

В понедельник "Торпедо" сообщило об уходе Елены Еленцевой с поста президента клуба по истечении срока трудового соглашения. Она занимала эту должность с декабря 2017 года. Ранее она работала заместителем управляющего стадиона имени Эдуарда Стрельцова, а с 2013 года была назначена директором арены.

"У нее кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать, - сказал Авдеев. - За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Уверен, что мы будем продолжать человеческие отношения. Это чисто бизнес-решение - контракт закончился и стороны решили его не продлевать, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий к Елене Васильевне со стороны администрации клуба".

"Новым президентом клуба станет Денис Маслов. Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 - закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит", - добавил владелец "Торпедо", не став уточнять, к какому сроку перед клубом будет стоять задача по выходу в Тинькофф - Российскую премьер-лигу.

Сезон Олимп - Футбольной национальной лиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Торпедо" по итогам чемпионата заняло четвертое место, не сумев пробиться в высший дивизион первенства страны.