Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен

ТАСС, 26 мая. Этап юниорского Гран-при по фигурному катанию, который был запланирован на 26-29 августа в канадском Ричмонде, отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Отмечается, что Федерация фигурного катания Канады сообщила ISU, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса было принято решение отменить этап. Ранее был отменен этап юниорского Гран-при в Словакии, запланированный на 2-5 сентября.

"Рабочая группа ISU, отвечающая за планирование сезона в фигурном катании, в настоящее время оценивает последствия данного решения", - говорится в сообщении.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Согласно прогнозам правительства Канады, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.