Газзаев: Гинер внес большой вклад в развитие российского футбола

Во вторник Гинеру исполнилось 60 лет. Он занимает пост президента ЦСКА с 2001 года. Под его руководством красно-синие шесть раз выиграли чемпионат России, по семь раз завоевали Кубок и Суперкубок России, а также стали обладателями Кубка УЕФА.

"Хочу поздравить Евгения Ленноровича с 60-летием, с юбилеем, - сказал Газзаев. - Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и, абсолютно уверен, новых успехов футбольного клуба ЦСКА".

"То, что Евгений Леннорович внес большой вклад в развитие российского футбола, - очевидно, - продолжил собеседник агентства. - За почти 20 лет, что он руководит клубом, ЦСКА завоевал очень много трофеев и на протяжении всего этого времени является одним из флагманов отечественного футбола. Что касается совместной работы, это были образцовые отношения тренера и президента. За семь лет совместной работы мы трижды выиграли чемпионат, трижды становились серебряными призерами, выиграли четыре Кубка России, два Суперкубка России и впервые в истории советского и российского футбола завоевали Кубок УЕФА; худшим выступлением за это время была бронза чемпионата России".

По словам Газзаева, успехи ЦСКА времен его работы в клубе во многом связаны с тем, какие отношения сложились у него с Гинером. "Это было уникальное достижение. Я считаю, что те отношения, которые сложились у президента и главного тренера, позволили нам добиться больших результатов. Для нас были созданы идеальные условия - за это время клуб стал образцовым в плане менеджмента и спортивных достижений", - отметил бывший главный тренер армейцев.