СМИ: Аллегри готов вернуться к тренерской работе, им интересуются ПСЖ и МЮ

ТАСС, 26 мая. Бывший наставник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри спустя год готов вернуться к тренерской деятельности. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на La Gazzette dello Sport.

По информации издания, к услугам 52-летнего специалиста проявляют интерес французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед". Английский клуб рассматривает в нем замену Уле Гуннару Сульшеру, если команда под руководством норвежца не сможет пробиться в Лигу чемпионов. Сам Аллегри, согласно источнику, предпочел бы работать в Италии, но на данный момент не имеет предложений, соответствующих его амбициям.

Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером итальянского "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии, в сезоне-2014/15 он вывел "Ювентус" в финал Лиги чемпионов, где команда уступила испанской "Барселоне" (1:3). Спустя два года "Ювентус" под руководством Аллегри вновь играл в финале Лиги чемпионов, но снова проиграл - на этот раз мадридскому "Реалу" (1:4).

За время игровой и тренерской карьеры Аллегри находился только в итальянских клубах. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", а также работал в "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.

ПСЖ по итогам досрочно завершенного из-за коронавируса сезона в девятый раз стал чемпионом Франции. "Манчестер Юнайтед" на момент приостановки чемпионата Англии с 45 баллами в активе находится на пятом месте и отстает от зоны Лиги чемпионов на три очка.