Умер бывший хоккеист московского "Динамо" Анатолий Белоножкин

ТАСС, 26 мая. Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича. Динамовская семья понесла невосполнимую потерю. Скорбим", - говорится в сообщении.

Белоножкин выступал за "Динамо" с 1968 по 1977 год, также он играл за киевское "Динамо". В составе московского клуба он становился серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов СССР, дважды выигрывал Кубок СССР. В 1968 году он стал победителем зимней Универсиады в составе сборной СССР.