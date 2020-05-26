ESPN включил Давыденко в список лучших теннисистов без титула на турнирах Большого шлема

ТАСС, 26 мая. Американский телеканал ESPN включил россиянина Николая Давыденко в список лучших теннисистов, не побеждавших на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Мужской и женский списки представлены на сайте телеканала.

Бывший американский теннисист Джимми Ариас заявил, что Давыденко был хорош на "харде" и грунте. Испанец Фернандо Вердаско отметил, что игра россиянина не давала успевать подумать, а сам Давыденко был быстрым и трудолюбивым игроком. Среди минусов Давыденко телеканал выделил энергозатратную игру россиянина и отсутствие сильного завершающего удара. Помимо него, в список вошли аргентинец Гильермо Кориа, испанец Давид Феррер, американец Тодд Мартин, Мирослав Мечирж (Чехословакия), аргентинец Давид Налбандян, чилиец Марсело Риос и швед Робин Содерлинг.

Давыденко 38 лет, он завершил карьеру в 2014 году. На Открытом чемпионате Австралии он четырежды доходил до четвертьфинала (2005-2007, 2010), на Открытых чемпионатах Франции (2005, 2007) и США (2006, 2007) - до полуфинала, лучшим достижением россиянина на Уимблдоне был выход в четвертый круг турнира в 2007 году. Всего он завоевал 21 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов, в ноябре 2006 года занимал третью позицию мирового рейтинга.

Среди женщин в список вошли россиянки Елена Дементьева и Динара Сафина. Аналитик телеканала Патрик Макинрой выделил в Дементьевой ее физическую силу, скорость и сильный удар с задней линии, минусом россиянки он назвал подачу. В игре Сафиной также выделили удар, мощь, но, по мнению экспертов, россиянке в одиночном разряде не хватало скорости, а также стабильности для завоевания титулов. Также телеканал включил в список американок Рози Казалс, Мэри-Джо Фернандес и Зину Гаррисон, сербку Елену Янкович, чешку Хелену Сукову и Агнешку Радваньскую из Польши.

Дементьева завершила карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет, в 2004 году она доходила до финалов Открытых чемпионатов США и Франции, уступив в последнем соотечественнице Анастасии Мыскиной. На Уимблдоне она дважды играла в полуфинале (2008, 2009), на Открытом чемпионате Австралии - один раз в полуфинале (2009). Наивысшим результатом россиянки в мировом рейтинге является третья строчка. Всего на ее счету 16 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA).

Сафина в 2009 году возглавляла мировой рейтинг, в ее активе 12 титулов WTA. Сестра теннисиста Марата Сафина объявила об уходе из спорта в 2011 году. За карьеру она по разу выходила в полуфиналы Открытого чемпионата США (2008) и Уимблдона (2009), дважды играла в финале Открытого чемпионата Франции (2008, 2009) и один раз уступила в финале Открытого чемпионата Австралии (2009).