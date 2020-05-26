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Зимние олимпийские виды спорта

Новый президент Международной федерации лыжного спорта будет избран 4 октября

Действующий президент FIS Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) пройдет 4 октября в Цюрихе, на нем должны быть избраны новый президент и состав совета организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

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Действующий президент FIS Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий. Преемник 76-летнего швейцарца должен был быть избран на конгрессе FIS в мае, однако его проведение было перенесено в связи с пандемией коронавируса.

"Конгресс FIS перенесен на 4 октября 2020 года, он пройдет в Цюрихе", - сообщили в международной федерации.

При этом отмечается, что окончательное решение о проведении конгресса в намеченные сроки будет принято советом FIS 1 августа. Если эпидемиологическая ситуация не позволит провести конгресс в очной форме, он может быть перенесен на ноябрь 2020 года или июнь следующего года.

Приема заявок от кандидатов на участие в выборах завершится за 30 дней до конгресса.

Каспер возглавляет FIS с 1998 года, с 2000 по 2018 год он являлся челном Международного олимпийского комитета (МОК).

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Зимние олимпийские виды спорта
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