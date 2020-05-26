Москва примет этап Кубка мира по фристайлу в январе, по сноуборду - в марте

ТАСС, 26 мая. Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила календарь международных соревнований на предстоящий сезон по фристайлу и сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Этапы по фристайлу в лыжной акробатике в России пройдут в Ярославле (20 января), Москве (23 января) и Красноярске (13-14 марта), который также организует соревнования по могулу. Ярославль впервые примет этап Кубка мира по этой дисциплине. На горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Миассе 5-7 марта состоится этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс".

Этап Кубка мира по сноуборду в слаломе и гигантском слаломе в "Банном" (Челябинская область) пройдет 5-6 декабря. Москва вновь примет этап Кубка мира по сноуборду, соревнования в параллельном и командном слаломе пройдут 6-7 марта. В прошедшем сезоне Москва не смогла принять этап Кубка мира из-за отсутствия снега.