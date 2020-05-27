От булавы до клюшки. Сколько стоит отдать ребенка в спорт

Пандемия коронавируса вынудила детей и родителей сидеть по домам, однако, в любой момент может все поменяться. Уже возобновили работу спортивные базы, позднее откроются площадки и детские спортивные школы. И каждым летом перед родителями будущих Кабаевых и Овечкиных встает вопрос — куда же отдать своего ребенка и какую часть семейного бюджета выделить на спорт. Дешевле ли купальник формы хоккеиста Есть посмотреть беглым взглядом, то складывается ощущение, что родителям хоккеистов стоит настроиться на более внушительные траты. Начинающие ребята на льду похожи на маленьких черепашек, со всех сторон они закрыты дорогой защитной экипировкой, а еще прибавьте сюда клюшку, коньки и шайбы. "Поначалу, как и многие родители, мы покупали бэушную экипировку, но потом пришли к выводу, что из соображений безопасности здоровья ребенка лучше не экономить на этом. Технологии уходят вперед, в новых коллекциях защита всех частей тела продумана лучше. Я видела, как дети получали страшные травмы, и уверена, что нужно покупать новую форму, наколенники, налокотники не из-за желания видеть своего ребенка крутым, а из соображений безопасности. Хотя вначале я реально думала, что покупка новой современной формы — это ненужная трата денег", — рассказывает мама хоккеиста Наталья.

"Сколько стоило? Штаны — от 2 тыс. до 3 тыс., наколенники и налокотники также примерно по 3 тыс., чуть дороже шлем. Нормальные коньки стоили не меньше 10 тыс. Если ты купишь какие-то дешевые "калоши", то они быстро не поедут. Лезвия при агрессивном катании быстро стачиваются, замена их также обходилась около 5 тыс., — поясняет собеседница ТАСС. — Клюшки стоили также недешево, около 10 тыс. У хоккеиста должны быть две "рабочие" клюшки всегда для тренировок, еще одна находится дома для тренировки рук вне льда. Клюшки ломаются, и нам, бывало, за сезон приходилось четыре раза покупать их. Четыре раза по 10 тыс. — тоже деньги немалые". Художественным гимнасткам коньки и клюшки не нужны, но потратиться на форму все же придется. Все, пожалуй, обращали внимание на то, в каких ярких и красочных купальниках выступают на соревнованиях профессиональные спортсменки, но даже на тренировках необходимо заниматься в удобной, не стесняющей движения одежде.

"Когда пятилетняя девочка приходит в художественную гимнастику, то сначала занимается в основном общефизической подготовкой, поэтому все тренируются в обычных гимнастических черных купальниках, — рассказывает мама юной гимнастки Анна. — Затем начинаются внутришкольные соревнования с предметами, и тогда заходит речь о красивых купальниках. Но многое зависит в этом вопросе от тренеров. Наш тренер выступала за то, чтобы мы не делали никаких больших трат и выступали в бэушных купальниках, которые также были красивыми. Так что первый купальник нам обошелся примерно в 15 тыс.". "Помимо купальников очень большие расходы связаны с покупкой обручей, булав, скакалок, ленты и так далее. Отдельная статья — спортивная форма, когда каждая гимнастка хочет иметь свою маечку, свои шорты и так далее. Деньги также постоянно требуются на полупальцы, наколенники. Это расходный материал, который стоит по 1,5 тыс., — поясняет Анна. — Но если девочка попадет в сборную, то там, как я понимаю, расходы родителей резко снижаются, так как все получают от государства". Помощь от спортшкол, аренда, экономия Сын Натальи в детском возрасте играл за московские ЦСКА, "Спартак" и в "Белых медведях". "Везде экипировку приходилось покупать самим. Когда он уже был на подходе к Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), то что-то уже начал получать, но все это было несерьезно. Но, как я слышала, в том же омском "Авангарде" ставят своих юных хоккеистов на обеспечение с какого-то возраста", — отметила собеседница ТАСС. В художественной гимнастике тоже можно найти выход и сэкономить. Стоимость купальника гимнасток зависит от количества страз на нем. И если у профессиональных гимнасток на форме должно быть около 4 тыс. страз, то начинающим тут немного проще. Также цена зависит от того, как сшит купальник: по лекалам либо его сделал профессиональный мастер, и очень многие мамы девочек, которые только начинают свой путь в спорте, шьют купальники сами.

"Разница между купальником, сшитым профессионалом, и тем, что пошила мама-мастерица, все равно видна, — рассказывает Анна. — Поэтому где-то на третий год подготовки тренер обращает внимание, что пора покупать качественные вещи. К тому времени родителям хочется подчеркнуть индивидуальность ребенка, поэтому просят профессиональную швею сшить что-то особенное, непохожее на других. Стоимость такого купальника может составлять 28–40 тыс. Мы купили свой немного на вырост и выступали в нем почти три года, пока тренер не сделал замечание. Тогда пришлось идти в магазин и покупать другой, немного подержанный". Оказывается, стоимость подержанного купальника зависит не только от физического состояния вещи, но и от того, на каком уровне выступала его прежняя обладательница. "Разница в цене между новым и бэушным купальником не такая уж и большая. Всего нужно иметь два купальника, и второй мы купили за 32 тыс. — черный, с большим количеством страз, его шила профессиональная швея. Перед тем как купить ту или иную вещь, надо обязательно посоветоваться с тренером, многое зависит от этого человека. Даже если она видит, что девочка способная, а карман ее родителей не бездонный, то старается подобрать купальник не очень дорогой, но в то же время красивый. Но есть тренеры, которые не входят в положение", — отмечает Анна. Если в хоккее новые модели формы разрабатывают с точки зрения повышения безопасности детей, то в художественной гимнастике, как и в любом искусстве с визуальной составляющей, важную роль играет мода.

"Мамы юных гимнасток следят за тем, в чем выступает юниорская сборная России, которая формирует определенную моду. Купальники сборных стоят от 60 тыс. и выше, но у каждого человека свой уровень достатка, — отмечает Анна. — Но если ребенок действительно способен, то многие готовы платить очень большие деньги за купальники. Тем более что на купальники обращают большое внимание и тренеры, и судьи. Но карман очень сильно опустошается, потому что в сезон нужно два таких купальника, а на другой год их нужно уже менять. Все эти купальники — ручная работа". Дополнительные траты Представим, что ценовой сегмент экипировки определен, форма куплена, коньки заточены. Значит ли это, что на ближайшие год родители спортсмена могут расслабиться? Не совсем так. "Еще одна статья расходов — турниры. Ты тратишь деньги на поездку ребенка, сам едешь с ним, пока он маленький, — вспоминает Наталья. — Также нужно платить за летние лагеря, сейчас лагерь в Ярославле обойдется нам в 35 тыс. рублей в неделю. Но там будет хороший состав, такая цена не взята с потолка. Отдельная история — это подкатки, которые существовали в хоккее всегда. Человек пять дней в неделю проводит официальные клубные тренировки, а в оставшиеся два дня где-то арендует лед и проводит подкатки. Каждому ее участнику она обходится примерно в 1,5 тыс. И к тем хоккеистам своего клуба, которые приходят к нему на подкатки, он подсознательно относится лучше других. Когда формируются составы команд, этот фактор может сыграть определенную роль".

"Очень многие родители тратят немалые деньги на эти подкатки, но не всегда ты занимаешься у своего тренера, ребенком ты всегда должен заниматься сам. Бывает, понимаешь, что у твоего сына "проседают" ноги, поэтому ищешь того, который может эту проблему решить на дополнительных занятиях. Также хоккеист должен заниматься ОФП, и без профессионального тренера здесь тоже очень часто не обойтись, а одна тренировка стоит 1,5 тыс.", — подчеркивает Наталья. "Допускаю, что затраты на художественную гимнастику сопоставимы с тем, если отдать своего ребенка на хоккей. А может, даже и дороже, ведь в художественной гимнастике надо еще тратить на косметику, на уход за волосами, — считает мама гимнастки Анна. — Мой ребенок занимается художественной гимнастикой в СДЮШОР, где обучение бесплатное. Но есть частные гимнастические школы, за которые нужно платить. Там идет другая калькуляция расходов, и те же соревнования тоже платные. Но люди готовы платить за то, чтобы ребенку повесили медаль на шею, платить за шоу, а не за спорт".

В художественной гимнастике подкатки не нужны, занятия там строятся совсем по-другому. И как в любом детском спорте, важную роль играют родители. "Одна из причин отсева, почему дети бросают гимнастику — длительные, шести-восьмичасовые тренировки, которые отражаются на учебе в школе. Родителям приходится выбирать, часто они отказываются от гимнастики. А те, кто остается в спорте, жертвуют учебой", — считает Анна. "Мне известно много случаев, когда талантливый ребенок уходил из гимнастики из-за материальных проблем, возникших у его родителей. Когда постоянно требуются немалые деньги на занятия спортом, у части пап и мам со временем наступает апатия, и ребенок после этого отсеивается. Но если ребенок у какой-нибудь небогатой мамы реально талантливый, то тут пытаются найти какие-то компромиссы, чтобы оставить эту девочку в спорте. Те же купальники можно брать в аренду, но здесь уже все зависит от тренера", — заключает Анна. Но стоит ли начинать? "Мы начали заниматься хоккеем в три года, как и многие другие дети, — вспоминает Наталья. — Сейчас ему уже 18, но пока практически никакой материальной отдачи нет, продолжаем понемногу вкладывать деньги, хотя и не такие большие, как раньше, клуб выдает сыну экипировку и даже заключил рядовой контракт на 13 тыс. рублей в месяц. Думаю, что только те хоккеисты, которые в итоге пробьются в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и там закрепятся, смогут как-то окупить многолетние затраты своих родителей".