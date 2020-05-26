Травма футболиста "Милана" Ибрагимовича на тренировке оказалась несерьезной

По информации телеканала Sky Sport Italia, в клубе опасались, что футболист получил травму сухожилия и может выбыть на долгий срок.

ТАСС, 26 мая. Футболист итальянского "Милана" Златан Ибрагимович, досрочно покинувший в понедельник тренировку, не повредил ахиллово сухожилие, как предполагалось ранее. Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

39-летний форвард повредил мышцу правой голени, при этом каких-либо проблем с сухожилием удалось избежать. Полное медобследование будет проведено через 10 дней.

Действующее соглашение Ибрагимовича с "Миланом" рассчитано до 30 июня 2020 года, в текущем сезоне швед провел 10 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Ранее нападающий уже выступал в составе "Милана" с 2010 по 2012 год, став с командой чемпионом Италии (2011) и обладателем суперкубка страны (2011).

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта из-за коронавируса. В воскресенье министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что национальное первенство может продолжиться 13 или 20 июня. Принятие окончательного решения ожидается 28 мая. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, "Милан" с 36 очками идет седьмым.