Паремузов: клубы КХЛ проявляли интерес к Мозякину, но игрок решил остаться в "Металлурге"

Во вторник "Металлург" объявил о подписании нового контракта с 39-летним Мозякиным сроком на один сезон. Форвард выступает за "Металлург" с 2011 года.

"Переговоры были тяжелыми, слава богу, что они закончились, и контракт подписан. Когда контракт подписан, значит стороны удовлетворены теми условиями, которые прописаны в соглашении, - сказал Паремузов. - Если вы спросите, был ли интерес со стороны других клубов, то я скажу, что да, был. Но в конце концов мы поняли, что надо продолжать карьеру в "Металлурге".

Агент подчеркнул, что пока не может сказать, закончит ли Мозякин карьеру по окончании следующего сезона. "Это вопрос не ко мне, а к Сергею. Если он мне скажет, что хочет еще поиграть в хоккей, я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы он продолжил. Если он скажет, что заканчивает, то мы закончим", - сказал Паремузов.

Мозякин является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, также в его активе две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств, кроме того, он дважды выиграл Кубок Гагарина в составе "Металлурга". Мозякин владеет рекордами национального первенства по набранным очкам, заброшенным шайбам и результативным передачам.