Роспотребнадзор утвердил рекомендации для фитнес-клубов и бассейнов

ТАСС, 26 мая. Роспотребнадзор рекомендовал учреждениям физической культуры и спорта (открытым и закрытым спортивным сооружениям, физкультурно-оздоровительным комплексам, плавательным бассейнам и фитнес-клубам) ограничить количество посетителей и использовать предварительную запись. Рекомендации Роспотребнадзора опубликованы на сайте организации.

Ранее Министерство спорта России предложило на первом этапе снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, разрешить индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, оказание услуг для индивидуальных занятий населения физкультурой и спортом, включая услуги фитнес-центров.

Всего в документе содержится 16 пунктов. Перед открытием учреждений необходимо проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, влажная уборка должна проводиться два раза в день, а после завершения обслуживания посетителей необходима обработка всех контактных поверхностей. Перед началом рабочей смены каждому сотруднику должны измерить температуру, в течение рабочего дня сотрудников должны осматривать на признаки респираторных заболеваний с термометрией. Также при входе и в помещениях должна быть организована обработка рук кожными антисептиками.

Кроме того, будет ограничен вход в спортивные сооружения для лиц, не связанных с их деятельностью. Необходимо снизить контакт между работниками и между посетителями: должна соблюдаться дистанция 1,5 метра, будет уменьшена пропускная способность сооружений, для приема пищи сотрудников выделят отдельное помещение. В помещениях с постоянным нахождением работников будет производиться обеззараживание воздуха, работники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Будет проведено обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения и распространения коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,4 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.