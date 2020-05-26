Поединок между Волковым и Блэйдсом может пройти в июне на турнире UFC в США

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Поединок между россиянином Александром Волковым и американцем Кертисом Блэйдсом может состояться в июне на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

"Да, это возможно", - сказал Банников, отметив, что для проведения данного боя необходимо, чтобы Волков мог прилететь в США.

Изначально бой Волков - Блэйдс должен был пройти 20 июня в Канаде. Турнир был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Спортсмены выступают в тяжелой весовой категории.