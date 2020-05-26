Призер Игр в Сочи Черноусов сменил спортивное гражданство на швейцарское

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство, на международных стартах он будет представлять Швейцарию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

FIS одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе, за сборную России он не выступал с середины 2016 года. Последние годы Черноусов соревновался исключительно в коммерческих марафонах.

На Олимпиаде в Сочи Черноусов разделил пьедестал марафонской дистанции с соотечественниками Максимом Вылегжаниным (серебро) и Александром Легковым (золото). Черноусов также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей.