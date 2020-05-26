Минздрав Украины разрешил возобновить футбольные матчи в стране с 30 мая

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины разрешило проводить футбольные матчи национальной премьер-лиги с 30 мая. Об этом сообщил во вторник президент Украинской федерации футбола Андрей Павелко.

"Большой футбол возвращается на Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей Украинской премьер-лиги (УПЛ) и Кубка Украины начиная с 30 мая", - написал он в Facebook.

Павелко просит членов исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ) поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Чемпионат Украины был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса, в середине мая представители клубов УПЛ на совещании поддержали дату 30 мая для возобновления чемпионата. Отмечалось, что это решение представителей УПЛ не имеет юридической силы, так как еще должно быть утверждено исполкомом УАФ. В свою очередь в УАФ ждали рекомендаций министерства здравоохранения относительно положений, с какими оговорками должны проходить матчи во время карантина. Предполагается, что игры будут проходить без зрителей, завершить сезон планируется до 19 июля.