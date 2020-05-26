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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Черноусов сможет выступить за сборную Швейцарии на Олимпиаде 2022 года

Спортсмен не выступал за российскую команду с середины 2016 года

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Игр в Сочи Илья Черноусов сможет беспрепятственно выступить в составе швейцарской сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после смены спортивного гражданства. Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе, за сборную России он не выступал с середины 2016 года. Последние годы Черноусов соревновался исключительно в коммерческих марафонах.

"Поскольку он пропустил Олимпиаду в Корее, ему ничего не мешает выступить за другую сборную на предстоящих Играх", - сказала Вяльбе.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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