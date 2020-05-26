Вяльбе заявила, что не возражает против перехода Черноусова в швейцарскую сборную

Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе, за сборную России он не выступал с середины 2016 года. Последние годы Черноусов соревновался исключительно в коммерческих марафонах.

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не возражала против перехода бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи Ильи Черноусова в швейцарскую сборную. Об этом ТАСС заявила глава организации Елена Вяльбе.

"Ничего [от швейцарской федерации] нам не приходило, но у нас к нему нет никаких претензий: переход был оформлен по всем правилам. Ради бога, пусть бегает, мы не против", - сказала Вяльбе.

"Я знаю, что он находится в ожидании получения швейцарского паспорта. Если его возьмет к себе швейцарская сборная, то пожалуйста, я ничего против не имею. Может, он даже покажет хорошие результаты", - добавила она.

На Олимпиаде в Сочи Черноусов разделил пьедестал марафонской дистанции с соотечественниками Максимом Вылегжаниным (серебро) и Александром Легковым (золото). Черноусов также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей.