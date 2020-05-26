Чемпионат России по мини-футболу возобновят 1 августа со стадии плей-офф

ТАСС, 26 мая. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) в ходе видеоконференции с представителями клубов чемпионата запланировала возобновить сезон 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба АМФР.

Федерация и клубы приняли совместное решение, согласно которому регулярный чемпионат не будет доигран, сезон будет возобновлен сразу со стадии плей-офф. Одной из причин досрочного завершения регулярного чемпионата является снятие грозненского "Беркута" по экономическим соображениям.

Плей-офф будет проведен в полном объеме, каждая серия будет сыграна до трех побед. АМФР рассматривает варианты проведения плей-офф как в разных городах, так и в одном. Решение будет принято позднее, исходя из эпидемиологической ситуации в регионах.

Решение относительно возобновления тренировочного процесса клубы будут принимать самостоятельно. Старт сезона-2020/21 намечен на первую половину сентября.

10 июня пройдет совещание АМФР, где должны утвердить дату возобновления турнира и календарь доигровки сезона.

В регулярном чемпионате стартовали девять команд. Сезон был приостановлен 3 апреля.