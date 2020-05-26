ФК "Урал" сообщил об улучшении состояния здоровья Погребняка

22 мая "Урал" объявил о том, что в ходе тестирования команды у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. В клубе отмечали, что заболевание протекает в легкой форме и его здоровью ничего не угрожает. Позднее жена футболиста Мария Погребняк в Instagram сообщила о том, что ее муж находится в больнице, у него диагностирована двусторонняя пневмония. Также она отметила, что течение болезни сопровождается высокой температурой и кашлем.

"Павел до сих пор в больнице под наблюдением врачей, но чувствует себя намного лучше", - сообщили в пресс-службе.

Также в российском футболе случаи инфицирования были подтверждены у перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана, защитника казанского "Рубина" Константина Плиева, игрока обороны московского "Динамо" Романа Евгеньева и полузащитника столичного "Спартака" Зелимхана Бакаева.

Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив 8 голов.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Урал" на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги составляет 3 очка.