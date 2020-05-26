Минспорт запустил сайт с онлайн-тренировками "Тренируйся дома"

ТАСС, 26 мая. Министерство спорта РФ запустило интернет-портал "Тренируйся дома", призванный помочь всем желающим найти оптимальный способ укрепления физической формы в домашних условиях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Интернет-портал стал развитием движения "Тренируйся дома. Спорт - норма жизни", которое Минспорт России инициировал в социальных сетях в целях популяризации занятий спортом в период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Посетители сайта смогут найти удобные для себя системы тренировок, подключиться к онлайн-трансляциям с занятиями спортом, посмотреть фильмы о спорте, получить практические советы о здоровом образе жизни. Наполнить ресурс интересным содержимым помогли энтузиасты домашних онлайн-тренировок: спортсмены, авторы профильных каналов в соцсетях, спортивные организации.

Сайт создан при участии Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта города Москвы.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.