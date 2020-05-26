Чемпионат России по мини-футболу планируется доиграть без зрителей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Плей-офф чемпионата России по мини-футболу планируется провести без зрителей. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Совещание руководителей клубов Суперлиги и АМФР по вопросу возобновления чемпионата России прошло во вторник. По его итогам принято решение о возобновлении турнира 1 августа со стадии плей-офф.

"На сегодняшний момент мы ожидаем доигровку без зрителей, исходя из обстановки. Планируем, что с разрешения всех региональных властей и Российского футбольного союза в июле все начнут тренироваться. Август посвятим доигровке плей-офф, чтобы с середины сентября приступить к новому сезону. У нас было стопроцентное понимание, взаимная поддержка", - отметил Алиев.

Глава АМФР подчеркнул, что на данный момент рассматриваются разные форматы проведения матчей. Большинство клубов проголосовали за вариант стандартного плей-офф из серий до трех побед.

"Мы рассматриваем формат с разъездами, но если ситуация не улучшится или улучшится наполовину, то возможен вариант провести плей-офф в двух городах, где можно будет играть. Например, в Новосибирске и Тюмени или в подмосковных Троицке и Климовске. Не исключаем вариант проведения в Сыктывкаре и Ухте, где все относительно спокойно. Было приятно, что явные конкуренты по спортивной части были готовы выбрать любые города и площадки, чтобы поскорее начать играть", - рассказал Алиев.

Повторное совещание, на котором будет представлен финальный проект календаря текущего и следующего сезонов, запланировано на 10 июня. "К этому моменту пройдет две недели, наверное, за них уже что-то произойдет. Пока мы проводили совещание, узнали, что на 24 июня намечен парад [Победы], это говорит о том, что по прогнозам наших эпидемиологов ситуация улучшится. Пока запрет [РФС] на все соревнования до 31 июля, но если получится что-то решить раньше, то РФС и АМФР готовы приложить максимум усилий", - заключил собеседник агентства.