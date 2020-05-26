Хоккейные клубы "Ижсталь" и "Сочи" подписали договор о сотрудничестве

ИЖЕВСК, 26 мая. /ТАСС/. Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ижсталь" подписал договор о сотрудничестве с "Сочи", выступающим в Континентальной хоккейной лиге, сообщается во вторник на сайте коллектива из Ижевска.

"ХК "Сочи" и "Ижсталь" заключили договор о сотрудничестве в сезоне-2020/21. Партнерское соглашение предусматривает возможность делегировать до 10 игроков из команды КХЛ в состав ижевского клуба", - сказано в сообщении.

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский сообщил, что "Сочи" зарекомендовал себя амбициозной командой, способной бороться за самые высокие места, именно такой партнер и нужен "Ижстали" в предстоящем сезоне.

Ранее "Ижсталь" сотрудничала с клубом "Северсталь", а с апреля 2019 года с омским "Авангардом". В ближайшее время, по информации пресс-секретаря "Ижстали", клуб должен определиться с тем, кто будет назначен на должность главного тренера.