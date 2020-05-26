Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 26 мая. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в девятый раз в карьере стал обладателем "Морис Ришар Трофи". Приз вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

34-летний капитан "Вашингтона" разделил первое место по заброшенным шайбам с чешским нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком, который стал первым игроком в истории своей команды, завоевавшим эту награду. Оба игрока записали себе в актив по 48 голов, "Морис Ришар Трофи" вручается с 1999 года. Подобные случаи уже происходили в истории НХЛ - в сезоне-2003/04 россиянин Илья Ковальчук разделил приз с Джеромом Игинлой и Риком Нэшем (по 41 шайбе). В сезоне-2009/10 лучшими стали Стивен Стэмкос с Сидни Кросби (по 51 голу).

Во вторник комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса. Сезон продолжится в формате плей-офф из 24 команд (по 12 клубов из каждой конференции - прим. ТАСС).

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий также трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ - прим. ТАСС) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата - прим. ТАСС).

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.