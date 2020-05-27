Шестеркин: высокого качества игры в матчах плей-офф НХЛ ждать не стоит

ТАСС, 27 мая. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин считает, что игра в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет очень высокого качества. Такое мнение спортсмен высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Во вторник комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд. Участие в розыгрыше примут по 12 лучших клубов из двух конференций. Если бы плей-офф проводили в стандартном формате, то "Нью-Йорк Рейнджерс" завершил бы сезон досрочно, так как на момент остановки регулярного чемпионата занимал 10-е место в таблице Восточной конференции. В предварительном раунде плей-офф команда встретится с "Каролиной".

"Крутая новость, мы очень рады, что так случилось, будем готовиться. Думаю, сейчас все отдыхают психологически, проводят время с семьями. Болельщикам будет интересно на все это посмотреть. В плей-офф победит тот, кто будет более "легким" и лучше подготовится", - отметил Шестеркин.

"Не думаю, что мы увидим хоккей очень высокого качества. Но все будет хорошо. Надо хорошо подготовиться, главное, чтобы игроки не травмировались", - добавил собеседник агентства.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. "Я тренируюсь по видео со специалистом, в остальное время занимаюсь своими делами - с собакой играю, созваниваюсь с родителями. Если честно, я не знаю, сколько времени надо, чтобы набрать оптимальную форму. В такой ситуации нужно психологически хорошо подойти к возобновлению турнира, самым тяжелым будет заново выходить на лед после такой паузы, потому что сейчас нельзя нигде покататься", - заключил Шестеркин.

Сроки возобновления турнира пока не объявлены. Все матчи плей-офф пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. На проведение претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.