Баскетбольный ЦСКА объявил об уходе американского защитника Бэйкера

"Мне очень повезло стать частью ЦСКА в прошлом сезоне, - отметил Бэйкер. - Встретил множество отличных людей, как товарищей по команде, так и представителей руководства, все отнеслись ко мне отлично, очень помогали, ведь я пересек Атлантику впервые. Ко мне очень по-доброму относились с момента приезда и в течение всего года, для меня это было очень важно. Большое спасибо ЦСКА за эту возможность, большое спасибо болельщикам, всем, с кем я ежедневно общался в клубе".

"Карьера Рона в нашей команде получилась недолгой и, как мне кажется, если бы не остановка сезона, могла бы принести ему и первые весомые профессиональные титулы, - сказал президент клуба Андрей Ватутин. - Мы воочию наблюдали, как Бэйкер прибавлял в понимании европейского баскетбола не только в техническом, но и в бытовом, психологическом смыслах. Уверен, если он примет решение продолжить карьеру по эту сторону Атлантики, он сумеет добиться успеха и, вполне возможно, еще окажется в цветах ЦСКА. Рон проявил себя не только настоящим профессионалом, но и прекрасным одноклубником, участие которого помогло создать отличную "химию" в раздевалке".

В составе ЦСКА 27-летний баскетболист принял участие в 27 матчах в Евролиге. В этих играх Бэйкер в среднем набирал по 2,6 очка, делал 0,9 подбора и 0,9 передачи. До перехода в ЦСКА Бэйкер выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где за четыре сезона сыграл в 96 матчах за "Нью-Йорк" и "Вашингтон".