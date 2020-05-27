Греческий баскетболист Куфос покинул московский ЦСКА

Куфос подписал контракт с ЦСКА летом 2019 года. В составе армейцев он провел в общей сложности 27 матчей, набирая в среднем по 5,4 очка за игру.

"Наш клуб воспользовался опцией контракта, чтобы расстаться с центровым Костой Куфосом", - говорится в сообщении.

Перед переходом в ЦСКА Куфос всю карьеру провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), всего он сыграл в НБА 723 матча. Грек был выбран в первом раунде под общим 23-м номером на драфте НБА клубом "Юта" в 2008 году. В сезоне-2010/11 он выступал за "Миннесоту", затем провел два года в "Денвере", после чего отыграл два сезона за "Мемфис". В 2015 году он перешел в "Сакраменто" и выступал за клуб в течение четырех лет.

В составе сборной Греции Куфос стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2009 году и серебряным призером чемпионата Европы среди игроков не старше 18 лет в 2007 году, получив звание самого ценного игрока турнира.