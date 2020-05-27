СМИ: восьмикратная чемпионка ОИ Бьорген намерена выступить в лыжном марафоне в Швеции

В 2018 году Бьорген объявила о завершении спортивной карьеры. "Я не выступала два года, и мне этого не хватало, - отметила Бьорген. - Мне интересно попробовать себя в чем-то новом".

ТАСС, 27 мая. Восьмикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках норвежка Марит Бьорген готовится принять участие в ежегодном лыжном марафоне "Васалоппет" в Швеции, ближайшие соревнования пройдут в 2021 году. Об этом сообщает шведское издание Expressen .

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40-летняя Бьорген является восьмикратной олимпийской чемпионкой, также в ее активе четыре серебряные и три бронзовые награды Олимпийских игр.

Норвежка является 18-кратной чемпионкой мира, пятикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером мировых первенств. Четыре раза Бьорген выигрывала общий зачет Кубка мира. В 2015 году она победила в многодневной гонке "Тур де Ски".

Историческая трасса "Васалоппет" - это путь, который в 1522 году проделал будущий король Швеции Густав Васа, собиравший ополчение против датских завоевателей. Популярные состязания проводятся в первое воскресенье марта в области Даларна, в центральной части королевства. В первом 90-километровом марафоне в 1922 году из стартовавших 119 участников до финиша добрались лишь двое. В последние годы до финиша доходили 97-98% участников.

За время своего существования "Васалоппет" стал одним из самых престижных в Швеции соревнований для хорошо подготовленных спортсменов. В его рамках теперь также проводятся шесть состязаний для любителей: "Открытая лыжня", "Женский Васа", "Короткий Васа", "Юношеский Васа", "Половинный Васа" и "Васа-эстафета". Всего в этих состязаниях принимают участие около 70 тыс. человек из 35 стран.