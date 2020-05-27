СМИ: Кубок африканских наций по футболу может быть перенесен на 2022 год

ТАСС, 27 мая. Футбольный Кубок африканских наций 2021 года, который должен пройти в Камеруне, может быть отложен до 2022 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию RMC Sport.

Проведение турнира запланировано с 9 января по 6 февраля 2021 года. По информации источника, Африканская конфедерация футбола в ближайшие несколько недель объявит о переносе соревнований на более поздний срок. Предполагается, что турнир может быть организован в январе 2022 года, но также не исключается вариант проведения Кубка африканских наций летом 2022 года.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года. Чаще всего турнир выигрывала сборная Египта - семь раз. Соревнования проходят раз в два года, действующим чемпионом является сборная Алжира.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. На данный момент коронавирусом в мире заразились почти 5,6 млн человек, более 350 тыс. пациентов умерли.