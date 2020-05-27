Тесты на коронавирус прибывших легионеров ФК "Крылья Советов" дали отрицательный результат

"Сегодня пришли результаты тестов иностранных игроков и тренеров "Крыльев Советов", прибывших в Самару несколько дней назад. Все тесты - отрицательные. Иностранцы по-прежнему находятся на карантине и продолжают подготовку по своим индивидуальным планам тренировок", - говорится в сообщении.

ТАСС, 27 мая. Тесты на коронавирус недавно прибывших из-за границы легионеров и тренеров футбольного клуба "Крылья Советов" дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

Ранее пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила ТАСС, что тесты на коронавирус остальных футболистов, тренеров и персонала команды также оказались отрицательными.

В заявке "Крыльев Советов" на сезон-2019/20 значатся семь легионеров: румын Паул Антон, молдаванин Александр Гацкан, серб Срджан Мияйлович, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич, француз Мехди Зеффан и Сафа Хади из Ирака. Из иностранных футболистов Россию не покидали двое последних, а также Гацкан, который находился в Ростове-на-Дону. Что касается тренерского штаба, за пределами страны находились главный тренер Миодраг Божович, а также его помощники Войо Чалов и Милорад Байович.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен в марте после 22 туров из 30 запланированных. "Крылья Советов" после 22 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. Отставание от 14-й строчки, которая гарантирует сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21, составляет одно очко. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня.