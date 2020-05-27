ЦСКА не ведет переговоры о контрактах с хоккеистами Сорокиным и Капризовым

Контракты 23-летнего Капризова и 24-летнего Сорокина с ЦСКА истекли 30 апреля. ЦСКА сделал квалификационное предложение обоим игрокам, сохранив таким образом права на них в КХЛ за собой. Оба хоккеиста приняли решение продолжить карьеру в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По информации портала Sportbox.ru, Сорокин и Капризов с огромной долей вероятности проведут следующий сезон в ЦСКА, так как новый чемпионат в НХЛ может начаться только в январе.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА пока не ведет переговоры о контрактах с нападающим Кириллом Капризовым и вратарем Ильей Сорокиным. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"Клуб не ведет переговоры с Капризовым и Сорокиным в этом сезоне. Ребята должны сами определиться, хотят ли они остаться в стране и играть за ЦСКА и сборную России. У ребят закончились контракты, и они определили свою позицию по отъезду в НХЛ", - отметил Есмантович.

"Комментировать слухи, которые появляются в прессе, не подобает великому клубу. Жаль, что во время пандемии некоторые делают вброс в информационное пространство", - добавил президент ЦСКА.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провел за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал четыре (2+2) очка в четырех матчах. Сорокин отыграл за армейцев 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков. В двух из четырех встречах плей-офф Сорокин не пропускал голов.

Сорокин и Капризов являются олимпийскими чемпионами 2018 года. Капризов был выбран клубом НХЛ "Миннесота" под общим 135-м номером на драфте 2015 года. Сорокин был выбран годом раньше "Нью-Йорк Айлендерс" под общим 78-м номером.