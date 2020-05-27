Поединок призера Европейских игр Агрбы возглавит боксерский турнир в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Бой призера Европейских игр - 2019 Харитона Агрбы возглавит боксерский турнир 15 июня в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Поединок Агрбы возглавит турнир", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на турнире будет организована система безопасности, включая тесты на коронавирус.

Ранее стало известно, что первый боксерский турнир после перерыва пройдет 15 июня в Москве без зрителей.

Агрба является двукратным серебряным призером чемпионата России, а также серебряным призером Европейских игр в весовой категории до 69 кг.

В профессиональном боксе на счету россиянина две победы (одна нокаутом) и ни одного поражения.