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КХЛ

ЦСКА не планирует переподписывать контракт с хоккеистом Калининым на новых условиях

Соглашение с нападающим действует до 2022 года
Сергей Калинин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Сергей Калинин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА не намерен подписывать новый контракт с хоккеистом Сергеем Калининым на более выгодных для клуба условиях. Об этом ТАСС заявил президент армейцев Игорь Есмантович.

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Контракт форварда с ЦСКА действует до 2022 года. С сезона-2020/21 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начнет действовать жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей. По информации "Бизнес Online", ЦСКА был намерен переподписать контракт с Калининым, однако игрок не соглашался с новыми условиями. Сообщалось, что зарплата 29-летнего форварда составляет 85 млн рублей за сезон.

"ЦСКА не хочет переподписать контракт на новых условиях. В данной ситуации Калинин юридически является игроком ЦСКА. Что будет дальше, мы будем смотреть по началу сезона", - отметил Есмантович.

Калинин набрал 10 очков (7 голов + 3 результативные передачи) в 57 матчах прошедшего регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 4 встречи и баллами за результативность не отметился. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира - 2014.

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