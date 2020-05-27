Гандболистка Вяхирева признана самым ценным игроком в сезоне-2019/20 чемпионата России

25-летняя Вяхирева получила награду по итогам голосования, в котором приняли участие тренеры команд, выступающих в чемпионате России, а также журналисты и болельщики.

ТАСС, 27 мая. Гандболистка "Ростов-Дона" Анна Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата России в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

"Конечно, приятно, что меня назвали самым ценным игроком Суперлиги Париматч, но из-за того, что сезон закончился досрочно, ощущения странные, - отметила Вяхирева. - Приз был бы более заслуженным, если бы мы полностью доиграли чемпионат. Впрочем, мне вообще всегда гораздо больше запоминаются победы команды. Что касается персонально своей игры, скажу кратко: всегда можно лучше".

Вяхирева является пятикратной чемпионкой России. В составе национальной сборной гандболистка выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2016 года, а также бронзовую награду чемпионата мира (2019) и серебряную медаль чемпионата Европы (2018).

У мужчин самым ценным игроком стал 31-летний Антон Отрезов, выступающий за ставропольский "Виктор".

25 апреля руководство Федерации гандбола России объявило о досрочном завершении мужского и женского чемпионатов из-за пандемии коронавируса. Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда. Первое место у мужчин занял подмосковный клуб "Чеховские медведи", второе - "Виктор", третье - санкт-петербургская "Нева". Чемпионом России среди женских команд стал "Ростов-Дон", второе место заняла тольяттинская "Лада", третье - московский ЦСКА.