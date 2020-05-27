У российских гимнастов, находящихся на базе "Озеро Круглое", коронавирус не выявлен

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Тесты гимнастов сборной России, которые находятся на подмосковной базе "Озеро Круглое", на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.
22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Гимнасты начали заезжать на "Озеро Круглое" с воскресенья.
"Все хорошо, пришли результаты тестов, у гимнастов - отрицательные, - сказала Родионенко. - Из 36 сдававших тесты у 35 ничего нет. Один тест - у хореографа женской сборной - под вопросом, тут пока неясно, она остается в своем номере, изолирована, тут никаких проблем нет. Гимнасты со второй половины дня приступают к тренировкам".