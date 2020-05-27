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У российских гимнастов, находящихся на базе "Озеро Круглое", коронавирус не выявлен

Спортивная база возобновила работу с 25 мая
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Тесты гимнастов сборной России, которые находятся на подмосковной базе "Озеро Круглое", на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

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22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Гимнасты начали заезжать на "Озеро Круглое" с воскресенья.

"Все хорошо, пришли результаты тестов, у гимнастов - отрицательные, - сказала Родионенко. - Из 36 сдававших тесты у 35 ничего нет. Один тест - у хореографа женской сборной - под вопросом, тут пока неясно, она остается в своем номере, изолирована, тут никаких проблем нет. Гимнасты со второй половины дня приступают к тренировкам".

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