У российских гимнастов, находящихся на базе "Озеро Круглое", коронавирус не выявлен

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Гимнасты начали заезжать на "Озеро Круглое" с воскресенья.

"Все хорошо, пришли результаты тестов, у гимнастов - отрицательные, - сказала Родионенко. - Из 36 сдававших тесты у 35 ничего нет. Один тест - у хореографа женской сборной - под вопросом, тут пока неясно, она остается в своем номере, изолирована, тут никаких проблем нет. Гимнасты со второй половины дня приступают к тренировкам".