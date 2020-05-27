{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе не будет избираться в совет FIS, кандидатом от России станет Бокарев

Выборы президента и членов совета FIS должны состояться 4 октября на конгрессе организации в Цюрихе
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев намерен переизбраться в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом ТАСС сообщила глава Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На эту тему

Бокарев входит в совет FIS с 2012 года. Выборы президента и членов совета FIS должны состояться 4 октября на конгрессе организации в Цюрихе. Если эпидемиологическая обстановка не позволит провести очное заседание конгресса, он будет перенесен на ноябрь или июнь 2021 года.

"Мое выдвижение на пост президента исключено, - сказала Вяльбе. - Что касается совета FIS, то я, возможно, рассмотрела бы такую возможность, но Андрей Рэмович изъявил желание остаться. Двух представителей от страны в совете FIS быть не может".

В январе Бокарев оставил пост президента Ассоциации лыжных видов спорта России, который он занимал с 2010 года.

4 октября должен быть избран преемник действующего президента FIS Джанфранко Каспера. 76-летний швейцарец решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий. Конгрессе FIS изначально должен был состояться в мае, однако его проведение было перенесено в связи с пандемией коронавируса.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Англии
Руководство чемпионата Англии по футболу разрешило клубам проводить контактные тренировки
Клубы единогласно проголосовали за это решение
Читать полностью