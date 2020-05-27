Финалы Кубка мира по фристайлу могут пройти в России в 2021 году

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь на следующий сезон.

"В проекте стоят два финала Кубка мира - по акробатике и могулу. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с властями Красноярского края, поскольку у нас в 2021 году будет [юниорский] чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, это достаточно большое и длительное событие. Мы пока не приняли окончательное решение, будем ли мы сразу после первенства мира проводить два финала Кубка мира", - сказал Курашов.