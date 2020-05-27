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Зимние олимпийские виды спорта

Финалы Кубка мира по фристайлу могут пройти в России в 2021 году

Ранее Международная федерация лыжного спорта опубликовала календарь на следующий сезон
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия может принять финалы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах "акробатика" и "могул" в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

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Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь на следующий сезон.

"В проекте стоят два финала Кубка мира - по акробатике и могулу. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с властями Красноярского края, поскольку у нас в 2021 году будет [юниорский] чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, это достаточно большое и длительное событие. Мы пока не приняли окончательное решение, будем ли мы сразу после первенства мира проводить два финала Кубка мира", - сказал Курашов.

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