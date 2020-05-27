Финалы Кубка мира по фристайлу могут пройти в России в 2021 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия может принять финалы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах "акробатика" и "могул" в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала календарь на следующий сезон.
"В проекте стоят два финала Кубка мира - по акробатике и могулу. Этот вопрос мы сейчас обсуждаем с властями Красноярского края, поскольку у нас в 2021 году будет [юниорский] чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, это достаточно большое и длительное событие. Мы пока не приняли окончательное решение, будем ли мы сразу после первенства мира проводить два финала Кубка мира", - сказал Курашов.