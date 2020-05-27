Защитник ФК "Локомотив" Хёведес не вернулся в клуб для подготовки к рестарту сезона в РПЛ

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хёведес не вернулся в расположение команды для подготовки к возобновлению сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Прядкин: разрешение на въезд легионеров в РФ является важным шагом к возобновлению сезона

Правительство РФ 17 мая разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию. 26 мая президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию страны.

"Хёведеса в расположении команды нет", - сообщили в пресс-службе.

Хёведес - единственный иностранный игрок "Локомотива", продолжающий находиться за пределами России. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии выступает за московский клуб с сезона-2018/19, его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. В прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 32-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив три желтые карточки.

Сезон РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, команды успели провести 22 тура из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет девять очков.