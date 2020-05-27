Еременко продлил контракт с ХК "Динамо" и проведет 16-й сезон в составе команды

ТАСС, 27 мая. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" продлил контракт с голкипером Александром Еременко. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Новое соглашение с 40-летним Еременко рассчитано на один год. Следующий сезон станет 16-м для вратаря в составе "Динамо". По этому показателю он сравняется с защитником Виталием Давыдовым. Дольше в московской команде выступали только нападающий Александр Мальцев и защитник Валерий Васильев - по 17 сезонов.

"Рады сообщить, что контракт с Александром Еременко продлен официально, - сказал генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков. - Мы достигли договоренностей с голкипером еще в начале апреля. Почему долго не было новостей о контракте? Это формальности, детали договора были согласованы месяц назад".

"Главное, что Александр чувствует в себе силы играть на высоком уровне, это важно для нас и для него. В свою очередь, руководство клуба может только гордиться тем, что в московском "Динамо" собраны вратари высокого уровня, которые в придачу являются воспитанниками нашей школы. Знаю, что Еременко переписал все вратарские рекорды в "Динамо". Желаю, чтобы в новом сезоне эти рекорды только обновлялись", - добавил Кровопусков.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Еременко провел 20 матчей за "Динамо" в регулярном чемпионате, отражая 92,1% бросков и пропуская в среднем 2,57 шайбы за игру. В плей-офф он провел пять игр (93,6% отраженных бросков, 1,99 пропущенные шайбы за игру). Еременко является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (дважды с "Динамо", один раз - с уфимским "Салаватом Юлаевым"), дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ (2012, 2013) и лучшим вратарем лиги (2012, 2013).

В составе сборной России Еременко дважды стал чемпионом мира (2008, 2009). Также на его счету серебряная (2010) и две бронзовые награды (2005, 2007) мировых первенств.