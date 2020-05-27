У всех спортсменов в Новогорске и на "Озере Круглом" коронавирус не обнаружен

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Тесты на коронавирус всех спортсменов на базе в Новогорске и на "Озере Круглом" дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

"Спортсмены сборных по художественной гимнастике и фигурному катанию, которые находятся на базе в Новогорске, и члены сборной по спортивной гимнастике на базе "Озеро Круглое" прошли тестирование на наличие коронавируса. У всех отрицательные результаты. По итогам тестирования спортсмены допущены и приступили к тренировочным мероприятиям на базах. Сейчас формируется график последующих заездов сборных", - говорится в сообщении.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Сбор фигуристов в Новогорске стартовал 25 мая, еще ряд фигуристов начнет подготовку в начале июня на базе в Кисловодске. Сборная по художественной гимнастике не покидала базу в Новогорске.