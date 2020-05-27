В городе Санья началось строительство спортивных объектов VI Пляжных Азиатских игр

САНЬЯ /Китай/, 27 мая. /ТАСС/. Строительство спортивных объектов, на которых будут проходить состязания VI Пляжных Азиатских игр, официально началось 26 мая в городе Санья южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает в среду местный информационный ресурс "Наньхайван".

Накануне состоялась церемония начала строительства площадок, где состоятся соревнования по пляжному гандболу и спортивному скалолазанию. Площадка для состязаний по спортивному скалолазанию, помимо самих участников, сможет вместить порядка 1 тыс. зрителей.

Что касается пляжного гандбола, то площадок будет четыре. Две из них предназначены для проведения соревнований, а остальные будут служить для разогрева и подготовки спортсменов. За этими состязаниями на месте смогут наблюдать порядка 1,3 тыс. зрителей.

Организаторы игр заверяют, что подготовка к этому спортивному событию идет в соответствии с намеченным графиком, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время круглосуточно идет строительство спортивного городка для участников состязаний. Первое здание должно быть сдано в мае, а остальные сооружения - до конца сентября.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте прошлого года. Соревнования пройдут 28 ноября - 6 декабря и будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. Состязания также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).