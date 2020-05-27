Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта РФ на пост главного тренера сборной России по биатлону, эта должность пока останется вакантной. Об этом ТАСС заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев после окончания заседания правления организации, на котором рассматривался вопрос пересмотра тренерского штаба на следующий сезон.

"Польховский не остается, на данный момент [другой кандидатуры] пока не будет", - сказал Драчев, который готовится передать новый список тренеров в Минспорт.

На пост главного тренера сборной России Польховский был рекомендован в апреле, он должен был сменить Анатолия Хованцева. После он предложил утвердить на должности старших тренеров мужской и женской команды Роберта Кабукова и Владимира Королькевича соответственно, его поддержало большинство членов правления СБР, однако против их приглашения выступил Драчев.

Польховский сейчас занимает пост вице-президента СБР, в разные годы он работал главным тренером сборной России, тренером женской команды.