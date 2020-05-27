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Зимние олимпийские виды спорта

Шашилов и Каминский назначены старшими тренерами сборной России по биатлону

Об этом ТАСС сообщил источник в Союзе биатлонистов России
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Юрий Каминский и Михаил Шашилов решением правления Союза биатлонистов России (СБР) рекомендованы на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно. Об этом ТАСС сообщил источник в СБР.

Теперь кандидатуры Каминского и Шашилова должны пройти процедуру согласования в Министерстве спорта РФ.

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В среду прошло заочное заседание правления СБР, на котором рассматривался вопрос пересмотра состава тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон. В апреле старшими тренерами большинством голосов членов правления СБР были утверждены Роберт Кабуков и Владимир Королькевич, однако против их назначения выступил глава организации Владимир Драчев. Конфликтная ситуация привела к пересмотру списков тренерского штаба.

Каминский раньше никогда не работал с биатлонистами, он известен благодаря работе с лыжниками. Специалист готовил спринтерскую группу страны к Олимпийским играм в Сочи, его воспитанником является олимпийский чемпион 2010 года, трехкратный чемпион мира Никита Крюков. Последние годы Каминский работал в Казахстане.

Шашилов сейчас работает биатлонным тренером в Свердловской области, в числе его воспитанников призер этапов Кубка мира Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.

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