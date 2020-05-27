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Летние олимпийские виды спорта

Российские синхронистки заедут на базу "Озеро Круглое" 7 июня

База возобновила работу 25 мая
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию заедет на базу "Озеро Круглое" 7 июня. Об этом ТАСС сообщил президент российских федераций по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду Алексей Власенко.

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"Синхронистки заезжают 7 июня. Ни прыжки, ни другие виды пока не согласовали", - сказал собеседник агентства.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Первыми на "Озеро Круглое" заехала сборная России по спортивной гимнастике, на базе в "Новогорске" тренируются сборные по фигурному катанию и художественной гимнастике.

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