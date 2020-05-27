Футболисты Ломовицкий и Лесовой останутся в тульском "Арсенале" до конца сезона

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитники Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой завершат сезон-2019/20 в тульском футбольном клубе "Арсенал". Об этом ТАСС сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.

22-летние Ломовицкий и Лесовой выступают за "Арсенал" на правах аренды. Права на игроков принадлежат московскому "Спартаку" и петербургскому "Зениту" соответственно. Первый в сезоне-2019/20 провел за клуб 20 матчей в разных турнирах, забив два мяча и получив девять желтых карточек. На счету второго два гола, две голевые передачи и три желтые карточки в 24 играх.

"Александр Ломовицкий и Даниил Лесовой, которые находятся в "Арсенале" в аренде, останутся в команде как минимум до конца нынешнего чемпионата, - сказал Аджоев. - Их арендные соглашения продлены на этот срок. Надеюсь, ребята помогут нам в оставшихся матчах первенства".

Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня. На данный момент "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.