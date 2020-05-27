Сборная Швейцарии пока не рассматривает вариант приглашения лыжника Черноусова

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация лыжного спорта Швейцарии пока не рассматривает вариант приглашения в сборную своей страны бронзового призера Олимпиады в Сочи Ильи Черноусова, который сменил спортивное гражданство с российского на швейцарское. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Вяльбе заявила, что не возражает против перехода Черноусова в швейцарскую сборную

Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе, за сборную России он не выступал с середины 2016 года. Последние годы Черноусов соревновался исключительно в коммерческих марафонах.

"Федерация лыжного спорта Швейцарии не была причастна к смене гражданства Ильей Черноусовым со стороны FIS. Он пока не имеет разрешения на выступление за Швейцарию, так как у него еще нет швейцарского гражданства. Процедура натурализации начнется этим летом", - сообщили в организации.

На Олимпиаде в Сочи Черноусов разделил пьедестал марафонской дистанции с соотечественниками Максимом Вылегжаниным (серебро) и Александром Легковым (золото). Черноусов также является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей.