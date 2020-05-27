Аджоев: зрителей на игры РПЛ стоит вернуть при первой возможности

МОСКВА, 27 мая. /Корр ТАСС Андрей Михайлов/. Руководитель тульского футбольного клуба "Арсенал" Гурам Аджоев считает, что зрителей стоит вернуть на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) при первой возможности. Такое мнение Аджоев высказал ТАСС.

Сезон РПЛ был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня.

"Тут даже не о чем говорить, - сказал Аджоев, отвечая на вопрос о возможном возвращении болельщиков на трибуны стадионов в сезоне-2019/20. - Как только появится возможность, болельщиков нужно возвращать на трибуны. Потому что футбол со зрителями и без них - это две разные игры. Думаю, с этим никто не будет спорить".

"Футбол и существует для болельщиков, - продолжил руководитель "Арсенала". - Они создают непередаваемую атмосферу, делятся с игроками своими эмоциями, мотивируют футболистов. А для Тулы это особенно актуальный вопрос, так как у нас каждая домашняя игра превращается в праздник. И нам поддержка трибун крайне необходима".

При этом Аджоев отметил, что в данном вопросе необходимо придерживаться всех медицинских требований. "Поэтому мы, конечно, поддерживаем скорейшее возвращение болельщиков. Разумеется, с соблюдением всех медицинских требований и норм, потому что здоровье людей - это самое главное", - резюмировал он.

На данный момент "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. На первой строчке располагается петербургский "Зенит", в активе которого 50 очков.