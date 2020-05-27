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Футбол в России

Аджоев: зрителей на игры РПЛ стоит вернуть при первой возможности

По словам руководителя тульского "Арсенала", в данном вопросе необходимо придерживаться всех медицинских требований
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /Корр ТАСС Андрей Михайлов/. Руководитель тульского футбольного клуба "Арсенал" Гурам Аджоев считает, что зрителей стоит вернуть на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) при первой возможности. Такое мнение Аджоев высказал ТАСС.

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Сезон РПЛ был приостановлен после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня.

"Тут даже не о чем говорить, - сказал Аджоев, отвечая на вопрос о возможном возвращении болельщиков на трибуны стадионов в сезоне-2019/20. - Как только появится возможность, болельщиков нужно возвращать на трибуны. Потому что футбол со зрителями и без них - это две разные игры. Думаю, с этим никто не будет спорить".

"Футбол и существует для болельщиков, - продолжил руководитель "Арсенала". - Они создают непередаваемую атмосферу, делятся с игроками своими эмоциями, мотивируют футболистов. А для Тулы это особенно актуальный вопрос, так как у нас каждая домашняя игра превращается в праздник. И нам поддержка трибун крайне необходима".

При этом Аджоев отметил, что в данном вопросе необходимо придерживаться всех медицинских требований. "Поэтому мы, конечно, поддерживаем скорейшее возвращение болельщиков. Разумеется, с соблюдением всех медицинских требований и норм, потому что здоровье людей - это самое главное", - резюмировал он.

На данный момент "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. На первой строчке располагается петербургский "Зенит", в активе которого 50 очков.

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