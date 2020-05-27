Российский боец Уланбеков хочет провести поединок в UFC c Бенавидесом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский боец Тагир Уланбеков хочет провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Джозефа Бенавидеса. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Хотелось бы подраться с Бенавидесом. Он уже давно выступает в UFC на высоком уровне. Хотелось бы проверить себя", - сказал Уланбеков.

Ранее стало известно, что Уланбеков подписал контракт с UFC. Бенавидес, по сообщениям СМИ, 18 июля проведет бой с Дейвисоном Фигередо за вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.