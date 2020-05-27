Чепиков: назначение Каминского и Шашилова закончит политические игры в СБР

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Назначение Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров сборной России может позволить закончить политические игры в Союзе биатлонистов России (СБР). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Чепиков.

В среду прошло заочное заседание правления СБР, на котором рассматривался вопрос пересмотра уже утвержденного состава тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон. В апреле старшими тренерами сборной большинством голосов членов правления СБР были утверждены Роберт Кабуков и Владимир Королькевич, однако против их назначения выступил глава организации Владимир Драчев. В итоге правление рекомендовало Министерству спорта РФ утвердить Каминского и Шашилова.

"Мы подобрали хороший пул тренеров, чтобы готовиться к Олимпийским играм, это самое главное, - сказал Чепиков. - А все эти политические игры уже надоели. Теперь важно, чтобы команды хорошо готовились и за оставшиеся полтора года хорошо подготовились к Играм. Такая возможность есть".

Каминский раньше никогда не тренировал биатлонистов, он известен по работе в лыжных гонках. Специалист готовил спринтерскую группу к Олимпийским играм в Сочи, его воспитанником является олимпийский чемпион 2010 года, трехкратный чемпион мира Никита Крюков. Последние годы Каминский работал в Казахстане.

"Мужской сборной необходимо повысить уровень функциональной и лыжной подготовки, - объяснил Чепиков приглашение Каминского. - В биатлоне сейчас много коротких, спринтерских дистанций".

Шашилов сейчас работает биатлонным тренером в Свердловской области, в числе его воспитанников призер этапа Кубка мира Светлана Миронова и двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года Анастасия Шевченко.